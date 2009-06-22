На Банковой проходит встреча Ющенко и Тимошенко тет-а-тет
12:45, 22 июня 2009Политика
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Премьера пригласил Президент
В данный момент в Секретариате Президента проходит встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.
Как сообщил УНИАН источник в Кабинете министров Украины, премьер прибыла в Секретариат для встречи с Президентом по его приглашению.
Встреча Президента и премьера проходит тет-а-тет.
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