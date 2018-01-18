Представитель Украины в ТКГ рассказала о реакции россиян в Минске на закон о деоккупации

Принятый сегодня Верховной Радой Украины закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (регистрационный номер 7163) разозлил россиян на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.

Об этом сообщила представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская в Facebook.

Она подчеркнула, что "никаким законом нельзя остановить страну-агрессора РФ".

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"Но принятие сегодня закона по Донбассу (7163) не на шутку разозлило россиян и их сателлитов и Минске. Реинтеграция также не обеспечивается документом, пока он не будет наполнен действиями, планами, реализуемыми программами, юридической защитой собственных граждан и нападением на враждебную сторону. Вместе с тем, если мы другие, то к правам человека также не должны относиться, как к декларациям", - заявила Айвазовская.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 января, Верховная Рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (регистрационный номер 7163). За данное решение проголосовали 280 народных депутатов.

16 января парламент начал рассмотрение законопроекта во втором чтении. Всего было рассмотрено 673 поправки.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что депутаты, приняв этот закон, поддержали его стратегию освобождения оккупированных территорий.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отметил, что этот закон значительно усиливает позиции Украины в международных судах и перечеркивает попытки Российской Федерации замаскировать войну против Украины под «миротворческую операцию». Он добавил, что закон расширяет возможности использования Вооруженных сил Украины для отпора вооруженной агрессии РФ.