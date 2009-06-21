Чехия будет поддерживать европейские амбиции Украины, уверяет Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Украине Ярослав БАШТА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера вечером на пресс-конференции в Донецке.

«Чехия будет поддерживать европейские амбиции Украины, как практически все ваши соседи – Польша, Словакия, Венгрия», - отметил Я.БАШТА.

По его словам, намечающееся председательство Швеции в Европейском Союзе также благоприятно для Украины. «Но самое важное то, что сейчас начинается председательство Швеции, а Швеция – одна из стран, которая стояла вместе с Польшей за создание «Восточного партнерства», этой программы, которая должна помогать Украине в ее европейских интеграционных амбициях», - подчеркнул Я.БАШТА. При этом он добавил: «Вам повезло, что у вас есть целый год, когда во главе Евросоюза страны, которые исторически и географически имеют хорошее отношение к Украине».