Главу ГФС Киева подозревают в подделке справки участника АТО для избежания люстрации

Начальник главного управления ГФС в Киеве Людмилу Демченко упоминается в ряде уголовных производств.

Об этом «Нашим грошам» стало известно из Единого реестра судебных решений. В частности, среди прочего упоминается о производстве от июля 2015 года, которое ведет прокуратура Краматорска. "То, что в нем фигурирует Демченко, подтверждает постановление Краматорского городского суда, по которому прокурор Краматорска Станислав Опря получил доступ к информации о входящих и исходящих звонках сим-карты мобильного оператора Демченко", - говорится в сообщении.

Издание утверждает, что в рамках этого производства установлен ряд служебных лиц ГУ ГФС Киеве, которые использовали поддельные справки участников АТО для избежания люстрации, в том числе замначальника управления собственной безопасности ГУ ГФС в Киеве, начальника ГУ ГФС в Киеве, первый замначальника ГУ ГФС в Киеве, начальник Киевской городской таможни ГФС Украины, начальник 2 оперативного управления ГУВБ ГФС, первый замначальника Главного следственного управления финрасследований. В отношении Демченко установлено, что она якобы работала в зоне АТО медсестрой, но фактически находилась в санатории, который находится в Конча-Заспе.

Производство внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины – «Служебный подлог», где наказание – от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Последнее продвижение по поддельным справкам было, согласно информации из судебного реестра, в ноябре 2015 года. Прокурор Станислав Опря за это время успел перевестись в Киевскую городскую прокуратуру №6 и в ноябре 2017 уволиться, о чем свидетельствует его декларация.

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Согласно информации издания, ряд должностных лиц ГФС проходили по делу о хищении более 3 млрд грн в налоговой системе в 2012-2013 годах преступной организацией Януковича, Азарова, Клименко во время незаконного возмещения НДС.

Демченко в материалах дела не зафиксирована вообще, хотя в то время работала заместителем начальника ГНИ в Печерском районе Киева, а в декабре 2012 года стала выполнять обязанности начальника ГНИ в Печерском районе Киева. А в июне снова вернулась на должность замначальника ГНИ в Печерском районе ГУ Миндоходов Киева.

"Чиновница избежала люстрации, прикрывшись постановлением Окружного админсуда Киева, находясь на должности помощника нардепа от БПП Нины Южаниной – экс-руководителя компании «Экспресс-информ», которая владеет лицензией на вещание «5 канала» Петра Порошенко", - говорится в сообщении.

На должность главной начальницы ГФС Киева Демченко назначил глава ГФС Роман Насиров – бывший председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, который возглавляет Нина Южанина.

Ранее стало известно, что бывший начальник Горловского управления внутренних дел Министерства внутренних дел Украины, который входил в окружение экс-президента Виктора Януковича, Павел Панасюк уволился с должности директора Департамента государственной архитектурно-строительной инспекции в Донецкой области.