"О России с любовью": в Украине расширили список изданий, которые нельзя ввозить из РФ

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины внес четыре книги в перечень издательской продукции, запрещенной к ввозу в Украину с территории Российской Федерации.

Об этом сообщил начальник управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Госкомтелерадио Сергей Олийнык.

В частности, это книги "Дочь Ленина - Взгляд на историю...", "Записки реаниматолога", "Две жены для Святослава", "Большая книга мудрости победителей". Все четыре книги произведены в Российской Федерации, а напечатало их издательство ООО "Форс Украина".

Олийнык пояснил, что разрешение на ввоз книги "Дочь Ленина - Взгляд на историю..." представлено из-за позитивного "изображения деятелей большевистской России". "Там в позитивном ключе изображаются деятели большевистской России - Ленин, Троцкий и так далее", - заявил он.

По словам Олийныка, в книге "Записки реаниматолога" в позитивном контексте изображаются современные политические деятели Российской Федерации, в частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу, который руководит войной России против Украины на Донбассе.

"Две жены для Святослава" - довольно такая невинная книга, хотя она такая по содержанию, сомнительная. Историческое фэнтези. Но на обложке слоган: "О России с любовью". Лично я не считаю, что мы должны пропагандировать любовь к России в Украине. И экспертный совет поддержал наше мнение, решил, что этого достаточно, чтобы ее не ввозить. "Большая книга мудрости победителей" - она такая довольно масштабная книга. Там повествования об исторических деятелях, в частности о российских монархах, которые, скажем так, сделали Украине много зла", - продолжил Олийнык.

Также он уточнил, что "Большая книга мудрости победителей" была внесена в перечень приказом от 5 января 2018 года, а три другие - от 4 января.

В то же время Олийнык сообщил, что всего Госкомтелерадио с начала действия нынешней разрешительной процедуры (с мая 2017 года) предоставило разрешение на ввоз почти 9 тыс. книг.

"Мы дали около 9 тыс. разрешений с начала действия разрешительной процедуры с 20-х чисел мая до конца года. Остальные 25 - отказ", - сказал Олийнык.

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Как сообщал УНИАН, 22 мая 2017 года вступило в силу постановление Кабинета министров Украины «Некоторые вопросы выдачи (отказа в выдаче, аннулирования) разрешения на ввоз издательской продукции, имеющей происхождение или изготовленной и/или ввозимой с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины». Согласно постановлению, в случае выявления Госкомтелерадио признаков несоответствия издательской продукции критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины, документы передаются на рассмотрение экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к неразрешенной к распространению на территории Украины. Именно решение экспертного совета является основанием для предоставления разрешения или отказа.

1 января 2017 года вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания». Согласно закону, не может быть ввезена на таможенную территорию Украины издательская продукция, которая по своему содержанию направлена на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти.

Вместе с тем не может ввозиться продукция, пропагандирующая войну, совершение террористических актов; которая пропагандирует коммунистический и/или национал-социалистический (нацистский) тоталитарные режимы и их символику; разжигает межэтническую, расовую, религиозную вражду; посягает на права и свободы человека.

Не подлежит ввозу на территорию Украины продукция, пропагандирующая государство-агрессора, в частности, его органы власти, представителей органов власти, работников культуры и других сфер государства-агрессора, которые публично поддерживают оккупацию территории Украины; использует шаржирование государственных символов Украины (Государственного Герба, Государственного Флага, Государственного Гимна) в любом виде.

Не требует получения разрешения на ввоз издательская продукция, которая ввозится гражданами в ручной клади или в сопровождаемом багаже общим количеством не более 10 экземпляров.