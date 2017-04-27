Госкомтелерадио разработал рекомендации для подготовки рецензий российских изданий

Государственный комитет телевидения и радиовещания приказом утвердил рекомендации по подготовке рецензии по оценке и характеристике содержания издания, которое имеет происхождение или изготовлено и/или ввозится с территории РФ, временно оккупированной территории на таможенную территорию Украины.

Как сообщили в пресс-службе Госкомтелерадио, субъекты хозяйствования должны предоставлять такие рецензии вместе с экземпляром издания для получения разрешения на ввоз издательской продукции.

Рекомендации разработаны в соответствии со статьей 281 Закона Украины «Об издательском деле».

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В рекомендациях указано, что рецензирование изданий могут выполнять специалисты (эксперты) - члены всеукраинских творческих союзов, научные, научно-педагогические работники высших учебных заведений, научных учреждений Национальной академии наук Украины и национальных отраслевых академий наук.

«Рецензия должна содержать непредвзятое заключение о содержании издания и его соответствии или несоответствии критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины», - говорится в сообщении.

Рецензия должна составляться на государственном языке в сжатой форме и должна быть скреплена подписью рецензента и печатью учреждения (организации), в котором он работает, а также должна быть заверена подписью владельца прав на издание.