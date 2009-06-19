Тимошенко встретилась с Черномырдиным

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО провела встречу с советником Президента Российской Федерации, специальным представителем Президента РФ по вопросам экономического сотрудничества стран-участниц СНГ, бывшим Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Украине Виктором ЧЕРНОМЫРДИНЫМ по случаю завершения его дипломатической миссии в Украине.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, глава правительства поблагодарила В.ЧЕРНОМЫРДИНА за личный весомый вклад в развитие украинско-российских двусторонних отношений и за плодотворную многолетнюю дипломатическую деятельность.