Ющенко критикует газовую политику Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что правительство должно решать вопросы, связанные с расчетами за газ, и не советует переводить это на председателей ОГА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время подхода к прессе в Сербии.

«Я не хотел бы, чтобы игра вокруг платежей выглядела как-то искусственно, не нужно выдумывать велосипед», - сказал В.ЮЩЕНКО, комментируя сегодняшнее совещание премьер-министра с председателями ОГА.

Президент отметил, что именно правительство должно осуществить ряд шагов, без которых решить этот вопрос будет невозможно. И полномочий местных властей не хватит.

Первое, на что обратил внимание глава государства, это необходимость балансирования бюджета НАК «Нафтогаз». Он отметил, что попытки многих правительств покупать газ по рыночной цене, а продавать на внутреннем рынке фактически по демпинговой цене, привели к тому, что «Нафтогаз» находится фактически на грани банкротства.

«Если правительственная политика в этом вопросе не изменится, она приведет к краху», - считает В.ЮЩЕНКО. Также, по его убеждению, нуждается в решении вопрос разработки новой бюджетной политики по НАК «Нафтогаз», в том числе в вопросах реструктуризации долгов НАК, пересмотр отношений в вопросах рентной платы и т.д.

Также Президент отметил, что необходимо внести изменения в государственный бюджет, поскольку сегодня большинство неплатежей наблюдаются в бюджетных учреждениях, которые финансируются из государственного бюджета.

Особое внимание В.ЮЩЕНКО уделил вопросу необходимости пересмотра правительственных договоренностей между Украиной и Россией по поводу цены на транзит российского газа. В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня, по сути, тариф является убыточным, и только в этом году Украина потеряла 2,5 млрд. долларов, которых, кстати, не хватает для оплаты российского газа.

Президент выразил надежду, что на протяжении 10 дней будут реализованы договоренности, достигнутые в ходе совещания в НАК «Нафтогаз», что позволит решить проблему.

«Если исходить не из популизма, а из профессиональной ответственности, то можно найти механизм решения проблемы», - сказал Президент.