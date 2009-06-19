Ульянченко уверена, что Украина поддержит «Конституцию от Ющенко»

Председатель Совета партии «Наша Украина» Вера УЛЬЯНЧЕНКО уверена, что проект Конституции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО пройдет всенародное обсуждение и будет поддержан украинским народом.

Об этом она заявила журналистам после заседания политсовета партии, сообщили УНИАН в пресс-службе НСНУ.

«Наша Украина» будет поддерживать президентские изменения и дополнения в Конституцию. Я надеюсь, что пройдет активное всенародное обсуждение и этот проект будет одобрен общественностью», - сказала она.

В.УЛЬЯНЧЕНКО также призвала представителей областных организаций партии активнее сотрудничать с местной прессой в донесении позиции партии и в разъяснении положений Президентского проекта Конституции.

Она выразила надежду, что такое широкое обсуждение Конституции В.ЮЩЕНКО, к которому призывает присоединиться «Наша Украина», приведет к хорошему результату.