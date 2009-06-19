Ульянченко уверена, что Украина поддержит «Конституцию от Ющенко»
Наша Украина хочет широкого обсуждения
Председатель Совета партии «Наша Украина» Вера УЛЬЯНЧЕНКО уверена, что проект Конституции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО пройдет всенародное обсуждение и будет поддержан украинским народом.
Об этом она заявила журналистам после заседания политсовета партии, сообщили УНИАН в пресс-службе НСНУ.
«Наша Украина» будет поддерживать президентские изменения и дополнения в Конституцию. Я надеюсь, что пройдет активное всенародное обсуждение и этот проект будет одобрен общественностью», - сказала она.
В.УЛЬЯНЧЕНКО также призвала представителей областных организаций партии активнее сотрудничать с местной прессой в донесении позиции партии и в разъяснении положений Президентского проекта Конституции.
Она выразила надежду, что такое широкое обсуждение Конституции В.ЮЩЕНКО, к которому призывает присоединиться «Наша Украина», приведет к хорошему результату.