Яценюк рассказал, как Нафтогаз и НБУ ведут бизнес по-украински

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК инициирует расследование энергетической коррупции в Украине. Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске, комментируя высказывание экс-министра финансов Украины Виктора ПИНЗЕНИКА о печати 24 млрд. грн. для оплаты за российский газ.

«Я как бывший руководитель НБУ никогда не пошел на то, чтобы осуществлять, фактически, неконтролированную эмиссию. - отметил политик.- Что сегодня происходит в газовых расчетах? Дается указание НБУ напечатать деньги для того, чтобы Ощадбанк предоставил кредит НАК «Нафтогаз Украина». Напечатанные деньги в качестве кредита идут в НАК. Дальше «Нафтогаз Украины» назад возвращается с этими напечатанными гривнями в НБУ и покупает доллары из золотовалютных резервов Национального банка. НБУ получил доллары в качестве кредита от МВФ. А затем мы эти доллары, из кредита МВФ, отправляем в Россию как оплату за газ. Вот такой бизнес по-украински».

По его словам, это уже «происходит как система». А.ЯЦЕНЮК убежден, что это последствие соглашения, которое подписано по прямому поручению правительства и премьер-министра. «Лучшего соглашения, самого лучшего, я подчеркиваю, газового соглашения для «Газпрома», – добавил лидер «Фронта перемен». - Лучшего соглашения, чем соглашение с Украиной Россия не имеет. Я заявляю ответственно, что по тем условиям и тем ценам я могу только поаплодировать российским партнерам, что они достигли такого результата».

«В 2006 году, когда я воевал с Укргазэнерго, россияне даже не могли надеяться на половину тех условий, которые они получили сегодня по соответствующему контракту, – отметил А.ЯЦЕНЮК. - Потому я заявляю, что будет важным проведение расследования энергетической коррупции начиная с деятельности «Единых Энергетических Систем Украины» как посредника заканчивая посредником, которым является Укргазэнерго и Росгазэнерго. И другие посредники, которые сегодня появились на рынке. Ведь по условиям соглашения 25% украинского рынка отдано российскому «Газпрому» - это предусмотрено контрактом. Это первое. Второе. Расследование вопроса: кто отказался от дешевого российского газа, который должен был поставляться в Украину на основании межправительственного соглашения до 2012 года? Это 50 долларов с привязанной ставкой транзита. И третье, кто принял решение о подписании, непосредственно кто давал указания о подписания этого газового контракта, который сделал неплатежеспособным не только «Нафтогаз Украины», но и всю Украину».