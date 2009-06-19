Кабмин таки собрался пересмотреть бюджет?

Кабинет министров Украины инициирует пересмотр государственного бюджета Украины на 2009 год.

Как сообщает еженедельник «Комментарии:», на будущей неделе депутатам будет предложено рассмотреть изменения к закону о бюджете на текущий год. Правительство считает необходимым увеличить Резервный фонд, размер которого уменьшится после финансирования мероприятий по ликвидации наводнения на Западной Украине. Одновременно Верховная Рада может откорректировать и другие доходно-расходные статьи бюджета с целью его оптимизации.

По информации издания, одним из дополнительных источников финансирования казны могут стать сверхплановые поступления за счет повышения акцизов на пиво. Депутаты уже приняли закон, увеличивающий их с 34 до 60 копеек за литр, что, по прогнозам Министерства финансов Украины, позволит привлечь в госбюджет дополнительные 260-280 млн. грн. "Комментарии:" считают, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может подписать его, если парламент изымет из документа нормы, оговаривающие направление части средств на собственные нужды (в частности, на 97 млн. грн. документом увеличивается финансирование аппарата Верховной Рады).

Кроме того, по расчетам Минфина, в бюджет может дополнительно собираться 300-400 млн. грн. ежемесячно за счет восстановления импортных поставок автомобилей и бытовой техники, которые прекратились после введения 13-процентной надбавки к пошлинам на эти товары. В пакете бюджетных правок правительство собирается подать на рассмотрение ВР законопроект, оговаривающий отмену действующей надбавки к пошлинам.

Поступления от введения 2-процентной целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для бюджетных учреждений и организаций, промышленных и других потребителей (эта новация также может появиться в проекте бюджетных правок) позволит Кабмину частично проинвестировать бюджетную программу по разведывательному и эксплуатационному бурению для введения в эксплуатацию новых месторождений углеводородного сырья.

Кабмин также собирается увеличить расходы на компенсацию НАК «Нафтогаз Украины» разницы между ценами закупки импортированного природного газа и его реализации на производство тепловой энергии для населения - на 6,1 млрд. грн. (с 1,6 до 7,7 млрд. грн)., пишет еженедельник.

Кроме того, правительство намерено инициировать изменения в законы о госбюджете и о государственной поддержке аграрного сектора, которые позволят Аграрному фонду осуществить закупку за счет средств специального фонда на Аграрной бирже дизельного топлива и минеральных удобрений для потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей. Для этого Кабмин предложит изыскать необходимый ресурс за счет замораживания расходов на компенсацию кредитных ставок для аграриев и средства, предусмотренные в госбюджете на финансирование закупок сельсхозпроизводителями минеральных удобрений.

Также, по информации "Комментариев:", в правительстве рассматривают возможность урезать финансирование инвестиционных программ. В частности, перераспределить 0,6 млрд. грн., запланированных на строительство 393 инфраструктурных проектов социально-культурного характера (школы, детсады, больницы, стадионы, спортивные школы), на финансирование защищенных статей казны.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины неоднократно называл государственный бюджет на 2009 год нереальным и настаивал на его пересмотре.

6 мая премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что на сегодняшний день нет оснований для пересмотра государственного бюджета, поскольку он наполняется с перевыполнением плана.

На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 238,931 млрд. грн. (в том числе, общего фонда – 183,698 млрд. грн.), расходы – 267,32 млрд. грн. (в том числе, общего фонда – 193,285 млрд. грн.). Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,105 млрд. грн., в том числе, дефицит общего фонда – 9,170 млрд. грн. Предельный размер государственного долга Украины на 31 декабря 2009 года установлен на уровне 192,924 млрд. грн. (на 31 декабря 2008 года этот показатель был запланирован на уровне 89,138 млрд. грн.).

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.