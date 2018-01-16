"Это факт медицинский": Собчак напомнила россиянам о принадлежности Крыма (видео)

Кандидат на должность президента России Ксения Собчак заявила, что Крым является территорией Украины. Об этом в Twitter сообщил прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

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"Крым - украинский. Это факт медицинский. Это территория Украины. Мы нарушили международные договоренности, мы нарушили наш договор с Украиной", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, российская телеведущая Ксения Собчак внесла в свою предвыборную программу пункты о прекращение войны на Донбассе и проведении второго "референдума" в Крыму.