"Это факт медицинский": Собчак напомнила россиянам о принадлежности Крыма (видео)

08:42, 16 января 2018
Политика
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Собчак напомнила, что Россия нарушила международные договоренности.

Ксения Собчак / REUTERS

Кандидат на должность президента России Ксения Собчак заявила, что Крым является территорией Украины. Об этом в Twitter сообщил прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

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"Крым - украинский. Это факт медицинский. Это территория Украины. Мы нарушили международные договоренности, мы нарушили наш договор с Украиной", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, российская телеведущая Ксения Собчак внесла в свою предвыборную программу пункты о прекращение войны на Донбассе и проведении второго "референдума" в Крыму.

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Теги: #Собчак о Крыме#Собчак об аннексии Крыма