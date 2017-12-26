Выборы в России: внесшей в свою программу пункты об Украине Собчак разрешили начать президентскую кампанию

ЦИК РФ разрешил Собчак начать президентскую избирательную кампанию

Москва. 26 декабря. УНИАН. ЦИК РФ разрешил телеведущей Ксении Собчак, выдвинутой на пост президента России от партии "Гражданская инициатива", начать избирательную кампанию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за такое решение члены ЦИК проголосовали единогласно.

"Разрешить кандидату на должность президента РФ Ксении Анатольевне Собчак открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе ПАО "Сбербанк", - говорится в постановлении, принятом ЦИК.

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Кандидату от непарламентской партии для окончательной регистрации на выборах нужно собрать подписи 100 тыс. избирателей в свою поддержку.

Подписные листы и еще ряд документов кандидат должен будет представить в ЦИК на этапе регистрации. После этого у Центризбиркома есть 10 дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации кандидата в президенты или мотивированное решение об отказе.

Президентские выборы в России запланированы на 18 марта 2018 года - день аннексии украинского Крыма.

Как сообщал УНИАН, российская телеведущая Ксения Собчак внесла в свою предвыборную программу пункты о прекращение войны на Донбассе и проведении второго "референдума" в Крыму.