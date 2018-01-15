В США назвали плохой новостью критику МВФ президентского законопроекта об Антикоррупционном суде

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер назвал плохой новостью позицию Международного валютного фонда относительно президентского законопроекта об Антикоррупционном суде в контексте возможности получения Украиной следующего кредитного транша.

Об этом эксперт сообщил в микроблоге Twitter.

«МВФ критикует законопроект об Антикоррупционном суде. Не соответствует обязательствам Киева в соответствии с программой МВФ. Плохие новости для возобновления предоставления Украине кредита от МВФ», - считает Пайфер.

Как известно, сегодня, 15 января, издание «Европейская правда» сообщило, что Международный валютный фонд в письме главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена на имя главы Администрации президента Украины Игоря Райнина официально проинформировал украинские власти о том, что принятие президентского законопроекта «О Высшем антикоррупционном суде» в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом своих обязательств перед международными партнерами.

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В комментарии УНИАН в пресс-службе Администрации президента заявили, что президентский проект закона о Высшем антикоррупционном суде разработан в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

В АП также сообщили, что сегодня проект закона находится в Верховной Раде, поэтому «все дискуссии о тех или иных нормах должны проходить в рамках правового поля в украинском парламенте».

Кроме того, в АПУ указали на то, что президент Украины Петр Порошенко неоднократно подчеркивал, что руководство государства имеет политическую волю для создания независимого Антикоррупционного суда.

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Справка УНИАН. МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

14 декабря 2017 года заместитель главы департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей на брифинге в Вашингтоне заявил, что Международный валютный фонд пока не запланировал миссию в Украину для пересмотра программы сотрудничества и дальнейшего выделения кредитного транша, поскольку не все условия завершения пересмотра выполнены украинской стороной.

Прежде всего, по информации Фонда, правительству нужно откорректировать цены на газ на внутреннем рынке до уровня импортного паритета, что будет способствовать развитию свободного рынка газа и стимулировать потребителей к экономному потреблению энергоносителей.

Кроме того, выделение очередного транша МВФ зависит от принятия законодательства о приватизации и Антикоррупционном суде.

МВФ до сих пор оценивает принятую в начале октября 2017 года Верховной Радой пенсионную реформу на предмет наличия стимулов для более позднего выхода на пенсию.