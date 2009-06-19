К 2030 году в Украине может остаться лишь 30 миллионов человек?

До 2030 года в Украине может остаться 30 миллионов человек, если область медицины будет оставаться на таком “катастрофическом уровне”.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА, ссылаясь на прогнозы Всемирной организации здравоохранения относительно демографической ситуации в нашей стране.

По ее словам, средняя продолжительность жизни украинцев на 15 лет меньше, чем в Европе.

“С 1997 мы не можем победить эпидемию туберкулеза, а по количеству больных химиорезистентным туберкулезом, который не поддается лечению, наша страна находится на 1-м месте", - сказала Т.БАХТЕЕВА. "Более миллиона человек стоят на учете по поводу онкологических болезней, около ста тысяч онкобольных ежегодно умирают. В то же время 70% всего медицинского оборудования изношено", – отметила народный депутат.

Для исправления ситуации, по ее мнению, финансирование медицины должно быть не менее 5% от ВВП.

“Всемирная организация здравоохранения дает четкие критерии относительно финансирования медицины – оно должно быть не менее 5% от ВВП. Если процент ниже, считают, что этой области в стране нет. Украинская медицина сегодня финансируется всего на 2,7% от ВВП, из которых 85% идет на заработную плату медицинским работникам”, – сказала Т.БАХТЕЕВА.

Она также обратила внимание на недостаточное финансирование государственных национальных программ.

“В Украине принято 25 национальных программ, из которых работают только 7, а финансируются они всего на 30-40%. Если бы они все работали, мы бы не говорили сегодня о негативной демографической ситуации, о высоком уровне смертности и высоких показателях заболеваемости украинских подростков - к 15 годам наши девушки и юноши имеют по 3-4 хронических болезни”, – сообщила Т.БАХТЕЕВА.

Она считает, что ответственность за негативные тенденции в украинской медицине лежит на Министерстве здравоохранения, которое “не прилагает никаких усилий”.

“Министр здравоохранения не бывает на заседаниях Комитета ВР по вопросам здравоохранения, вместо этого присылаются начальники департаментов Минздрава, которые работают всего несколько месяцев, а ранее курировали финансирование сельского хозяйства”, – отмечает Т.БАХТЕЕВА.