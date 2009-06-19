Ющенко определился с кандидатурой на место Еханурова

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО определился с кандидатурой на должность министра обороны, однако пока ее не называет.

Об этом он сообщил в интервью газете “Україна молода”.

Президент заявил, что уже определился с новой кандидатурой на эту должность, однако фамилию называть не хочет, поскольку “предыдущий министр, Юрий Иванович ЕХАНУРОВ, сейчас в судебном порядке отстаивает свою позицию, и до завершения этой процедуры я по этическим соображениям не могу назвать другую кандидатуру”.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Верховная Рада освободила Ю.ЕХАНУРОВА от должности министра обороны Украины.

Кабинет Министров назначил Валерия ИВАЩЕНКО, который до сих пор занимал должность заместителя министра обороны, первым заместителем министра обороны, который в настоящее время исполняет обязанности министра.

9 июня Президент В.ЮЩЕНКО заявил, что планирует на следующий день, 10 июня, внести в Верховную Раду кандидатуру министра обороны, однако не назвал ее.