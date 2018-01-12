Медведчука собираются внести в санкционный список США - нардеп

Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко", секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Иван Винник заявил, что США внесут в новый санкционный список лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука.

"Из обоснованных источников, между прочим, стало известно, что Медведчука Соединенные Штаты вносят в санкционный список в связи с российской агрессией против Украины", - сказал Винник в эфире телеканала "112. Украина" в пятницу, 12 января, пишет ZN.UA.

Он отметил, что подтверждение от официальных лиц его встреч с Путиным только вредит Медведчуку.

Отметим, что сегодня пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин провел встречу с лидером украинского общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктором Медведчуком.

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"Я могу подтвердить, что такая встреча была", - сказал Песков журналистам в пятницу, отметив, что Медведчук занимается гуманитарными вопросами, в том числе является одним из инициаторов и активных исполнителей обмена удерживаемыми лицами, и что он "неоднократно обсуждал эти темы напрямую с президентом".

Отметим, что Министерство финансов США заявило, что активно работает над расширением списка российских компаний и физических лиц, к которым будут применяться санкции в соответствии с указом президента США Дональда Трампа.