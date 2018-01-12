Освобожденный из плена террористов луганский ультрас: молодежь Донецка и Луганска – проукраинская

Большая часть молодежи оккупированных Донецка и Луганска настроена проукраински, некоторые местные жители пытаются делать что-то в знак протеста против российской оккупации.

Об этом в интервью «Громадському» рассказал луганчанин, ультрас футбольного клуба «Заря» Владислав Овчаренко, который был «приговорен» террористами к 17 годам лишения свободы и освобожден в результате обмена по формуле «73/233».

По его словам, большая часть молодежи Донецка и Луганска не признает оккупационной власти.

«Кто-то пытается проукраинские листовки делать, кто-то — расклеивать... там очень много молодежи, и молодежь в основном проукраинская — и в Донецке, и в Луганске. Потому что мы, рожденные в 1991-м, 1992 годах, все в Украине родились, и у нас родина одна», - подчеркнул Овчаренко.

Как отметил парень, те, кто удерживал его в заложниках, руководствуются, в основном, меркантильными мотивами.

Читайте такжеВ Кремле сообщили об очередной "недавней" встрече Путина и Медведчука «Спрашивали, почему они за «ЛНР». Говорили, здесь зарплата больше, получается что, извините, где заднице тепло, там и хорошо. Когда ехали на обмен, нам один в балаклаве говорит: вы предали родину. А я себе и думаю: у меня мама украинка, отец украинец, все в семье украинцы, где же я успел предать родину?», - указал он.

По словам парня, на обмен вместе с ним везли целый автобус таких же луганчан и дончан.

«Один парень из Волновахи говорит: я сам отсюда, из Волновахи, каких я предков предал? Ну они и замолчали. Что они могут сказать, если изменили присяге?», - рассказал Овчаренко.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря, на Донбассе состоялся обмен украинских заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложника. Среди освобожденных украинских заложников - 32 военных и 41 гражданское лицо.