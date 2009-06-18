Ющенко добавил еще одного зама главе СБУ
18:31, 18 июня 2009Политика
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Указ - на сайте Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом увеличил количество заместителей председателя Службы безопасности Украины на одного человека.
Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте главы государства.
Президент постановил внести в Указ от 23 мая 2005 года №841 «О количестве заместителей председателя Службы безопасности Украины» (в редакциях 2007 и 2009 годов) изменение, заменив в абзаце первом слово «пяти» словом «шести».
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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