Саакашвили попросил перенести суд: причина - в Тимошенко

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение ходатайства прокуратуры о взятии под домашний арест экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на 19 января.

В четверг Саакашвили подал в суд ходатайство перенести судебное заседание, поскольку на суд из-за отпуска не появились все народные депутаты, которые готовы взять его на поруки, передает ТСН.

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"У меня был разговор с депутатами. В частности, с Юлией Тимошенко, с другими. Они изъявили желание быть здесь, поэтому прошу перенести не ранее, чем на 15 января", - отметил он.

Суд удовлетворил это ходатайство и перенес заседание на 19 января, 10 утра.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили был задержан 8 декабря в Киеве.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28 ), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили обвинения отвергает.

11 декабря Печерский суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство прокурора, который просил избрать Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

15 декабря Генпрокуратура обжаловала это решение Печерского суда.