Новоназначенные польские министры работали в одной команде с предшественниками – посол

Польские министры, которые назначены сегодня, не являются новыми людьми в правительстве. Они до этого работали на должностях заместителей министров.

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Об этом сообщил в эфире Еспресо.TV посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Изменения в польском правительстве были анонсированы ранее. Со сменой польского премьер-министра, которая состоялась в декабре, произошли и изменения в составе правительства. Министры, которые назначены сейчас, не являются новыми людьми в правительстве. Они до этого работали в правительстве на должностях заместителей министров. Поэтому они фактически в одной команде", - сказал Дещица.

По его словам, в Украине ожидают продолжения сотрудничества с новым польским правительством и в частности с новым министром иностранных дел. Идет речь об углублении украинско-польского партнерства на основе договоренностей, которых достигли президенты Петр Порошенко и Анджей Дуда на встрече в декабре.

9 января в Польше объявили об изменениях в правительстве. Ротации произошли в девяти министерствах. Свою должность, в частности, лишился глава МИД Витольд Ващиковский, который несколько раз фигурировал в скандалах между украинской и польской сторонами.