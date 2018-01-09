В Польше уволили главу МИД, известного скандальными антиукраинскими заявлениями

В Польше объявили об изменениях в правительстве – ротации произошли в девяти министерствах. Новых руководителей получили, среди прочих: Министерство иностранных дел, Министерство национальной обороны, Министерство внутренних дел и администрации, Министерство окружающей среды и Министерство здравоохранения.

Как пишет "Польское радио", президент Польши Анджей Дуда уволил, в частности: министра иностранных дел Витольда Ващиковского, министра здравоохранения Константы Радзивилла, министра окружающей среды Яна Шишко, министра национальной обороны Антони Мацеревича, министра цифризации Анну Стрежинску.

Вместо Ващиковского назначили Яцека Чапутовича, который ранее был заместителем министра.

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Как известно, Ващиковский несколько раз фигурировал в скандалах между украинской и польской сторонами.

Так, ранее Ващиковский заявил, что Украина не сможет войти в Европу до тех пор, пока не будут решены исторические вопросы и вопросы статуса польских меньшинств.

Ващиковский по сути повторил слова председателя правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского, который считает, что глорификация имени Степана Бандеры в Украине может навредить евроинтеграционным стремлениям Украины.

Также Польша запретила въезд нескольким украинцам. Среди них есть и председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Ващиковский сказал, что "это человек, который пропагандирует глубоко антигуманитарные, антиевропейские ценности".