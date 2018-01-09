"Просто не сработали": в МИД Австрии считают санкции против России безрезультатными
Министр иностранных дел Австрии также рассказала о планах посетить Москву для встречи с главой российского МИД.
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль считает, что санкции против России не достигли поставленной цели и оказались безрезультатными.
Об этом она заявила в интервью австрийскому изданию Kurier, сообщает Европейская правда.
По мнению главы МИД Австрии, санкции против России, направленные в основном на газовую и нефтяную промышленность, не сработали.
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"Они (санкции - УНИАН), по моим наблюдениям, оказались неэффективными, поскольку осенью 2014 года цена на нефть упала на более чем 70%. Ослабление российской нефтяной промышленности, которое задумали прежде всего США, не достигло поставленной цели. Санкции просто не сработали", - заявила Кнайссль.
Как сообщает издание, министр не уточняла, будет Австрия поддерживать продление санкций или нет. Она отметила, что Вена будет действовать в гармонии с европейскими партнерами.
Кнайссль также сообщила в интервью, что планирует визит в Москву для встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым, однако не уточнила, когда именно может состояться.