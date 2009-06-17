Тимошенко: кризис, как минимум, остановился

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает, что «кризис, как минимум, остановился».

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины, об этом она заявила, открывая заседание правительства.

По словам премьер-министра, рост уровня промышленности в мае к апрелю этого года составляет 1,3%.

«Мы месяц за месяцем уже фиксируем маленький постепенный рост уровня производства в промышленности», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО и добавила, что рост уровня промышленности свидетельствует о том, что «кризис, как минимум, остановился».

По словам главы правительства, рост добывающей и перерабатывающей промышленности в мае к апрелю 2009 года составляет 2,3%, добывающей промышленности полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических ресурсов, - 7,8%.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что производство продуктов питания и напитков за этот период увеличилось на 5,7%, а металлургическое производство и производство готовых металлических изделий также дало прирост на 7,2%

Премьер-министр заявила, что единственной отраслью в Украине, которая во время кризиса не продемонстрировала падения, остается сельскохозяйственное производство.

По ее словам, в сельскохозяйственном производстве зафиксирован рост в мае 2009 года к маю 2008 года.

«Это единственная отрасль, которая на фоне кризиса не продемонстрировала никакого падения», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО и добавила, что в целом прирост производства в сельском хозяйстве составляет 2,3%, а отдельно по сельскохозяйственным предприятиям - 7,1%.

«Мы имеем надежду на хороший урожай, и сельское хозяйство будет основой стабильности в государстве», - подчеркнула премьер-министр.

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики, в Украине спад промышленного производства в мае 2009 года, по сравнению с маем 2008 года, составил 31,8%, в январе-мае 2009 года против аналогичного периода 2008 года – спад 31,9%, в мае 2009 года против апреля 2009 года зафиксирован рост на уровне 1,3%.

Спад промышленного производства в декабре 2008 года, по сравнению с декабрем 2007 года, составил 26,6%, в январе-декабре 2008 года против аналогичного периода 2007 года зафиксирован спад на уровне 3,1%.