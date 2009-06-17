Ющенко написал письмо Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен ситуацией в сфере недропользования.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом говорится в письме В.ЮЩЕНКО к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Глава государства в письме отмечает, что сплошное игнорирование властью проблем в сфере недропользования сдерживает развитие геологической отрасли, приводит к нерациональному использованию недр и создает предпосылки для коррупции.

В.ЮЩЕНКО подчеркивает, что правительством не выполнены задачи, определенные Указом Президента Украины от 28 февраля 2008 года №173 «О некоторых мерах по совершенствованию регулирования горных отношений».

В частности, до сих пор не внесен на рассмотрение Верховной Рады проект новой редакции Кодекса Украины о недрах, законопроекты о внедрении упрощенного порядка предоставления земельных участков для нужд, связанных с пользованием недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения, и об уточнении условий проведения и критериев определения победителей конкурсов на заключение соглашений о распределении продукции. Кроме того, глава государства подчеркивает, что до этого времени не определен порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами в 2009 году.

Президент отмечает, что ежегодное промедление правительства с принятием таких решений приводит к прекращению процедуры выдачи этих разрешений по меньшей мере на 3-5 месяцев, в результате чего сегодня остаются нерассмотренными около 1 тыс. заявок субъектов хозяйствования о предоставлении недр в пользование.

В.ЮЩЕНКО просит обеспечить безотлагательное решение затронутых проблемных вопросов, в первую очередь немедленно унормировать вопрос предоставления специальных разрешений на пользование недрами.