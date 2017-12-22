Отпугнуть Россию является лучшим способом остановить ее агрессию – сенатор США об оружии для Украины

Решение президента Трампа является хорошим первым шагом, который предоставит народу Украины возможности себя защитить. Об этом заявил председатель Хельсинкской комиссии США (Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе), сенатор Роджер Викер, передает Голос Америки.

Читайте такжеМаккейн призвал Трампа одобрить еще и продажу противотанкового оружия Украине Он отметил: "лучший способ остановить российскую агрессию – это отпугнуть ее". В своем заявлении Викер выразил надежду, что не замедлится и одобрение на поставку "противотанкового оружия и другого тяжелого вооружения".

Другой чиновник Сенатского комитета по вопросам вооруженных сил Джим Ингофф также приветствовал решение Трампа. "Россия продолжает эскалацию своей опасной и незаконной агрессии в Украине и прямые действия президента Трампа будут решающими для того, чтобы продемонстрировать силу и послать сигнал поддержки нашим союзникам".

Поддержка позволит Украине "защитить себя и свои демократические ценности от дальнейшего вторжения и аннексий российскими силами", - отметил Ингофф.

Генерал-майор Майкл Томпсон с Национальной гвардии Оклахомы выразил надежду, что "изменения в подходе правительства США усилят их безопасность и демократию в течение последующих лет".

Он также отметил, что "боевое подразделение 45-й пехотной бригады Национальной гвардии Оклахомы имело честь только что завершить год в Украине. В течение этого времени они оказывали поддержку вооруженным силам Украины по обучению и профессионализму", - отметил Томпсон.