СБУ: в правоохранительных органах торгуют должностями

С сегодняшнего дня Служба безопасности Украины проводит спецоперацию по наведению правопорядка в правоохранительных органах.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, об этом заявил сегодня в Одессе председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, спецоперация начинается с Одесского региона и проводится не только в СБУ, но и других правоохранительных органах.

"Я хочу, чтобы нас услышали и бизнесмены, и граждане, которые имеют отношение к внешней торговле, к операциям, связанным с таможней. Мы просим всех не платить взятки и помочь нам навести порядок, прежде всего, среди работников правоохранительных органов и таможни. Спецоперация, которая началась сегодня, будет продолжаться достаточно долго и коснется не только СБУ, но и всех правоохранительных органов, где дошло до того, что торгуют должностями. У нас есть серьезные показания от людей, которые смогут нам помочь искоренить эти явления, в том числе это касается высоких должностных лиц в правоохранительных органах", - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он также отметил, что второе приоритетное направление в деятельности СБУ - работа с обращениями граждан. Как отметил председатель СБУ, по решению Президента Украины на это переориентированы все подразделения Службы безопасности на местном, районном уровнях.

"Прежде всего это касается коррупции. Там, где мы имеем районные, городские отделения, введен личный прием граждан офицерами из центра, которые будут работать с обращениями граждан по вопросам коррупции в сельсовете, администрациях - до областной администрации включительно. Мы просим граждан обращаться к нам, поверить нам.... Мы проконтролируем каждое заявление, касающееся коррупции", - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.