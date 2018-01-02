Украинские дипломаты обратились в МИД РФ относительно задержания в Москве участника АТО

Украинские дипломаты обратились в Министерство иностранных дел РФ относительно получения информации о возможном задержании в Москве участника Антитеррористической операции Олега Негоды.

Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

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"Мы обратились в Министерство иностранных дел Российской Федерации с ходатайством сообщить, задержан ли указанный гражданин", - сказал Кирилич.

"В случае подтверждения факта задержания мы требуем сообщить, на каком основании и при каких обстоятельствах задержан, место содержания, а также безотлагательно разрешить консулу посетить задержанного украинца", - подчеркнул Кирилич.

По данным СМИ, киевлянин, участник АТО на Донбассе Негода, который в конце 2017 года уехал в Саратов к сестре, задержан в Москве.