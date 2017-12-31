Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов пожелал украинцам, чтобы новый 2018-й год стал годом достижений и побед.

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Об этом говорится в переданном УНИАН поздравлении Турчинова.

«Завершился очередной год борьбы за свободу и независимость. Никто, кроме нас, украинцев, не заинтересован в развитии сильной независимой Украины. И никто, кроме нас, этого не сделает», - отметил он.

Турчинов подчеркнул, что «наши воля, ум, сила, мужество и трудолюбие, умноженные на наше единство, - вот формула развития великой, могучей Украины, которая заставит всех считаться со своими национальными интересами».

«Новый год - это всегда ожидание лучшего, надежда на осуществление надежд. Пусть новый 2018-й год станет годом наших достижений и побед! Пусть Господь благословит украинцев и Украину», - отметил секретарь СНБО.