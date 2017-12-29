Не все "героические герои": Бирюков сообщил, что 14 освобожденных заложников подозреваются в дезертирстве (видео)
Он отметил, что этим 14 людям не будут выплачивать материальную помощь до решения суда.
По 14 заложниках, освобожденных из плена боевиков на Донбассе, открыты производства о дезертирстве.
Об этом заявил советник президента Украины Юрий Бирюков в Facebook.
«В числе 73 уволенных не все «героические герои». Если конкретно, то 14 человек. В отношении них уголовные производства по факту самовольного оставления частей», – написал Бирюков.
Он добавил, что этих 14 человек изначально планировали доставить в Киев отдельно.
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«А потом, в том числе и из гуманных соображений в отношении родственников, было принято решение не разделять (этих заложников – ред.) на этапе встречи», – рассказал Бирюков.
Он отметил, что этим 14 людям не будут выплачивать материальную помощь до решения суда.
«Что самое парадоксальное... Полсотни осужденных отказались идти «на ту сторону». А эти 14, зная свою перспективу, однако, приехали», – заявил Бирюков.
Как сообщал УНИАН, 27 декабря, на Донбассе состоялся обмен заложниками. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинские заложники.