"Сколько "Слава Украине!" Горловка не слышала давно": Геращенко рассказала о встрече с освобожденными из плена украинцами

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко описала вчерашнюю встречу с освобожденными украинскими заложниками на Донбассе.

"Это ощущения, от которых ком в горле. Название города, в котором бывал много раз до войны, флаг несуществующей "республики", на самом деле - куска Украины. Вокруг вооруженные люди в чужой форме, и прижавшись к автозакам, в которых просидели эти несколько последних часов на оккупированной территории - наши", - говорится в ее сообщении на Facebook.

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Когда освобожденных из плена боевиков украинских заложников начали вызывать по фамилиям, они по привычке этих трех лет на момент складывали руки за спину, вспоминает Геращенко.

"А за пару часов до Горловки - наши из оккупированного Луганска вернулись, выходили из той маршрутки на Зайцево и кричали нам: "Слава Украине!", - добавила она.

В первую минуту встречи, рассказала первый заместитель председателя ВР, украинские заложники после пережитых страданий стояли каменные, их лица будто со скалы, а потом - слезы.

"Вчера ребята так щемяще переодевались в новехонькую военную форму, они, раненые, страшной зимой 2015, когда наша армия разворована и уничтожена, голая и босая, одевалась еще волонтерами, еще не видели этих новостроев", - говорится в сообщении Геращенко.

"А потом первые звонки мамам и женам, а потом президент их встретил лично почти на линий фронта, а затем военные вертолеты и военный самолет... И в Харькове они снова плакали - уже иначе, чем в Горловке. Там - еще не верили, не могли поверить!.. А в Киеве они уже не скрывали эмоций", - подытожила она.

Как сообщал УНИАН, Украина отдала 233 осужденных лиц, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.