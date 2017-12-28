В Посольстве США ожидают освобождения остальных заложников в 2018 году

В Посольстве США в Украине ожидают освобождения всех остальных заложников на Донбассе в 2018 году. Об этом говорится в сообщении посольства США в "Твиттере".

Читайте такжеУ Порошенко заявили о начале переговоров насчет следующего обмена пленными«Поздравляем дома освобожденных 27 декабря заложников. С нетерпением ждем освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в 2018 году», - говорится в сообщении.

Также американские дипломаты добавили в сообщении хэштег «Мир Донбассу».

Как сообщал УНИАН, 27 декабря на Донбассе состоялся обмен пленных. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.