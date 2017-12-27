В суде по делу о госизмене Януковича начался допрос командующего ВМС Воронченко

В Оболонском райсуде Киева началось очередное заседание по делу о совершении государственной измены экс-президентом Виктором Януковичем, в качестве свидетеля допрашивается командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игорь Воронченко.

Читайте такжеНовым командующим ВМС станет генерал, выводивший военных на материк из оккупированного КрымаКак передает корреспондент УНИАН, Воронченко рассказал, что россияне во время аннексии Крыма предлагали ему изменить присяге, перейти на сторону России, а за это обещали квартиру в Ростове и должность в вооруженных силах России.

Кроме того, Воронченко рассказал, что россияне прибегали к подделкам приказов высшего командования Вооруженных сил Украины. В частности, он получил приказ якобы от тогдашнего министра обороны Игоря Тенюха о сдаче оружия, однако распознал, что этот приказ поддельный и не выполнил его.

На момент аннексии Крыма Воронченко занимал должность заместителя командующего войсками береговой охраны. Также он заявил на суде, что от разведки узнал еще в начале января, что россияне готовятся напасть на Крым.

Также следует добавить, что в данном деле у Януковича появился еще один адвокат - Богдан Биленко. Он принес присягу и присоединился к заседанию в самом его начале.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебное производство по по делу Януковича.