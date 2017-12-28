В Кремле заявили о полной поддержке следующего обмена пленными по формуле "74 на 29"

В Кремле заявили, что поддерживают проведение следующего обмена пленных по формуле "74 на 29".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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"Там предстоит выяснить, кто имеется в виду под обменом по формуле "74 на 29". Работа ведется, поскольку в Минских договоренностях речь идет о принципе "всех на всех". Безусловно, этот процесс полностью поддерживается в Москве", - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, будут ли Кремль и президент РФ Владимир Путин способствовать проведению этого обмена.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря на Донбассе состоялся обмен пленными. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложника.

Лидер общественного движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук сказал в эфире телеканала «Россия-1» 27 декабря, что следующий обмен пленными может быть проведен по формуле «74 на 29». «Принцип «всех на всех» сегодня реализовывался, это первый этап реализации принципа «всех на всех». Второй этап заключается в том, что сегодня удерживаются в Украине - осталось 74 человека, те, которых разыскивает Донецк и Луганск. И среди тех, кого мы ищем в Донецке и Луганске, мы установили, и находятся сегодня 29 человек. Фактически это то, что можно говорить сегодня о втором этапе», - сказал Медведчук. Он сообщил, что из 306 человек Украина передала террористам 237. По его словам, «40 человек были освобождены, и 29 отказались от обмена».

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что между Украиной и боевиками начались очередные переговоры об обмене заложников.