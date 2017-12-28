Президент Франции: мы должны освободить остальных пленных и положить конец конфликту на Донбассе
"Более чем 300 пленных было освобождено в зоне конфликта на Донбассе, к чему мы призывали вместе с А. Меркель", - отметил Макрон.
Президент Франции Эмммануэль Макрон подчеркивает, что необходимо прилагать усилия, чтобы положить конец конфликту на Донбассе. Об этом в Twitter сообщает посольство Франции в Украине со ссылкой на слова Макрона.
Читайте такжеПорошенко: Украина своих не бросает, и этим мы отличаемся от оккупанта
«Более чем 300 пленных было освобождено в зоне конфликта на Донбассе, к чему мы призывали вместе с А. Меркель. Рад за них и их близких. Должны продолжить прилагать усилия, чтобы освободить их товарищей, которые еще остаются в плену, и положить конец конфликту»
Как сообщал УНИАН, сегодня канцлер Федеративной республики Германия Ангела Меркель и президент Французской Республики Эммануэль Макрон призвали все стороны конфликта на Донбассе обеспечить обмен остальных заложников.
Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.