Президент Франции: мы должны освободить остальных пленных и положить конец конфликту на Донбассе

Президент Франции Эмммануэль Макрон подчеркивает, что необходимо прилагать усилия, чтобы положить конец конфликту на Донбассе. Об этом в Twitter сообщает посольство Франции в Украине со ссылкой на слова Макрона.

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«Более чем 300 пленных было освобождено в зоне конфликта на Донбассе, к чему мы призывали вместе с А. Меркель. Рад за них и их близких. Должны продолжить прилагать усилия, чтобы освободить их товарищей, которые еще остаются в плену, и положить конец конфликту»

Как сообщал УНИАН, сегодня канцлер Федеративной республики Германия Ангела Меркель и президент Французской Республики Эммануэль Макрон призвали все стороны конфликта на Донбассе обеспечить обмен остальных заложников.

Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.