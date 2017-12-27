Среди освобожденных украинцев 32 военных и 41 гражданское лицо - Бирюков
22:50, 27 декабря 2017
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В число гражданских лиц входят женщины, фанаты футбольного клуба "Заря" (Луганск) и блогеры.
Иллюстрация / REUTERS
Среди украинских заложников из плена контролируемых Россией боевиков числятся 32 военных и 41 гражданское лицо.
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Об этом телефоном сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков в эфире телеканалу "Прямий".
"Там 41 гражданский и соответственно 32 военных", - сказал Бирюков.
"В том числе это блогеры, ультрасы луганской "Зари". Там много гражданских. Там женщины есть", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.
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