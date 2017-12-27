Среди освобожденных украинцев 32 военных и 41 гражданское лицо - Бирюков

Среди украинских заложников из плена контролируемых Россией боевиков числятся 32 военных и 41 гражданское лицо.

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Об этом телефоном сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков в эфире телеканалу "Прямий".

"Там 41 гражданский и соответственно 32 военных", - сказал Бирюков.

"В том числе это блогеры, ультрасы луганской "Зари". Там много гражданских. Там женщины есть", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.