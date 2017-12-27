МИД: в застенках кремлевских оккупантов находятся еще несколько десятков украинцев
21:11, 27 декабря 2017
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В МИД убеждены, что с помощью международных партнеров удастся освободить всех украинцев из плена Кремля.
Иллюстрация REUTERS
В Министерстве иностранных дел Украины убеждены, что с помощью международных партнеров Украины удастся освободить всех украинцев из плена Кремля.
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Об этом сообщил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев в микроблоге Twitter.
"74 наших сограждан сегодня освобождены из плена. Это - титаническая работа многих причастных к этому коллег и партнеров. Но в застенках кремлевско-рашистских оккупантов еще несколько десятков человек. С помощью наших международных партнеров мы обязательно освободим их всех!", - подчеркнул дипломат.
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