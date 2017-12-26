ГПУ: бывший замглавы Администрации президента времен Януковича пытался вернуть изъятый миллион долларов

Экс-заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича пытался вернуть 1 млн долларов, изъятый у него при обыске летом.

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Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко. Пресс-секретарь напомнил, что наличные денежные средства были обнаружены и изъяты 6 июля 2017 во время обыска банковского сейфа указанного лица.

«В дальнейшем по ходатайству прокуратуры Печерским районным судом города Киева наложен арест на полученные средства указанного лица, предположительно полученные из неофициальных источников, и с которых не были уплачены налоги в государственный бюджет. Вместе с тем, в декабре 2017 года следственным судьей отказано владельцу в возвращении изъятых денежных средств», - сообщил представитель ГПУ.

В настоящее время, добавил Лысенко, досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины, продолжается.

Как сообщал УНИАН, 7 июля стало известно, что у бывшего председателя Сумской областной государственной администрации и экс-заместителя главы Администрации президента Украины Виктора Януковича Юрия Чмыря следователи обнаружили незадекларированные 14 киевских квартир и значительные средства.

«Во время обысков двух банковских ячеек Ю.Чмыря вместо задекларированных им 572 тысяч долларов нашли 1 млн 180 тысяч», - заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Он подчеркнул, что такие действия подпадают под признаки статьи 366-1 (Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов) и предусматривают до 2 лет лишения свободы.