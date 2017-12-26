У Климкина отреагировали на предложение новой модели отношений между ЕC и Украиной после Brexit
В ведомстве заявили, что у ЕС еще нет четкого понимания относительно будущих торговых отношений после выхода Соединенного Королевства, поэтому слова министра иностранных дел Германии являются «мыслями вслух».
Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль назвала спекуляцией заявление министра иностранных дел Федеративной республики Германии Зигмара Габриэля новую модель отношений между Европейским Союзом и Украиной, которая должна быть разработана на основе будущего соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
Об этом она сказала в эфире «5 канала». «Эта модель еще не сформирована. Это фактически спекуляция к тому, какую модель они могут сформировать по итогам всех переговоров и выхода Великобритании из состава Европейского Союза», - заявила Зеркаль.
«Но, учитывая процессы, которые происходят внутри Европейского Союза, это скорее было сказано для Турции в связи с последними всеми заявлениями по поводу будущего Турции, чем для Украины», - утверждает дипломат.
«То есть, мы идем вместе с Турцией в понимании Габриэля... Как связаны между собой страны, которые одинаковые по размеру, по населению и по уровню желания интеграции», - сказала Зеркаль.
Она сказала, что глава МИД Германии имеет право высказывать позицию, которую формирует лично как министр иностранных дел.
«Но является ли это общим мнением Европейского Союза, или вообще понимание в Европейском Союзе как будут происходить, например, торговые отношения с Британией после ее выхода из состава Европейского Союза? Еще нет. Поэтому это можно сейчас сказать, что это так, мысли вслух», - заявила Зеркаль.
Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предложил использовать будущее соглашение между ЕС и Великобританией относительно Brexit для разработки новой модели отношений с другими странами, в частности с Украиной и Турцией.
«Если нам удастся достичь разумного соглашения с Великобританией, которое регулирует отношения с Европой после Brexit, это может стать моделью для других стран: Украины, а также Турции», - сказал Габриэль.
Он отметил, что не может представить себе членство Украины и Турции в ЕС в ближайшие годы.
«Поэтому мы должны думать об альтернативных формах тесного сотрудничества», - сказал Габриэль.