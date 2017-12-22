КСУ признал неконституционным закон о "партийном рабстве"

Конституционный суд Украины признал неконституционным положение закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» об исключении кандидатов в народные депутаты из избирательного списка партии в общегосударственном многомандатном избирательном округе после установления результатов выборов.

Как сообщили в пресс-службе Конституционного суда, соответствующее решение было принято КСУ 21 декабря.

В КСУ напомнили, что 49 народных депутатов обратились с представлением о соответствии Основному закону Украины положений части девятой статьи 61, части третьей статьи 105 закона "О выборах народных депутатов Украины" от 17 ноября 2011 года № 4061-VI с изменениями (далее - закон № 4061), пункта 3 раздела II "Заключительные и переходные положения" закона "О внесении изменений в закон" О выборах народных депутатов Украины" об исключении кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка партии в многомандатном округе" от 16 февраля 2016 № 1006-VIII (далее - закон № 1006).

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«Конституционный суд пришел к выводу, что возможность исключения партией кандидатов в народные депутаты из избирательного списка от партии после установления результатов выборов народных депутатов Украины по решению ее съезда (собрания, конференции), предусмотренная частью девятой статьи 61, частью третьей статьи 105 закона № 4061, противоречит принципам народовластия; правовой определенности и правомерным ожиданиям как составляющим принципа верховенства права; свободы политической деятельности; свободных выборов и свободного волеизъявления избирателей; свободного депутатского мандата (часть вторая статьи 5, часть первая статьи 8, часть четвертая статьи 15, статья 71, статьи 79-81, 84 Конституции) », - отметили в пресс-службе.

В КСУ подчеркивают, что указанные положения закона № 4061 нарушают право граждан Украины свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления (часть первая статьи 38 Конституции), делают невозможным отрицание партией политической воли избирателей, воплощенной в результатах голосования на выборах народных депутатов Украины, и противоречат принципам конституционного строя Украины.

Также в решении констатируется, что пункт 3 раздела II "Заключительные и переходные положения" закона № 1006 нарушает формально-юридическую определенность правоотношений с участием субъектов избирательного процесса на внеочередных выборах народных депутатов 26 октября 2014 и противоречит части первой статьи 8, части первой 58 Конституции.

Итак, КСУ признал неконституционными указанные положения закона «О выборах народных депутатов Украины», которые обжаловали 49 народных депутатов. Эти положения теряют силу со дня принятия судом данного решения.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 февраля 2016 приняла изменения в закон о выборах народных депутатов (об исключении кандидатов в народные депутаты из избирательного списка в многомандатном округе). Президент Петр Порошенко подписал этот закон 25 февраля.

Соответствующий закон (№3700) вводит возможность исключения кандидатов в народные депутаты из избирательных списков уже после объявления результатов голосования на основании решения съезда партии.