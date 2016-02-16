Рада приняла закон о "партийном рабстве"

Как свидетельствуют данные на сайте парламента, через 2 часа после провала этой инициативы парламент 238 голосами снова вернулся к ее рассмотрению и 236 голосами принял за основу и в целом.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Гройсман объяснил необходимость возвращения к рассмотрению законопроекта №3700 тем, что 5 фракций обратились к нему с просьбой провести повторное голосование по этому вопросу.

Напомним, в соответствии с редакцией документа, которая была озвучена лидером фракции Радикальной партии Олегом Ляшко, в случае принятия партией решения, предусмотренного частью 3 статьи 105 закона о выборах Рады, в отношении кандидата в депутаты до принятия решения Центральной избирательной комиссией о признании его избранным, ЦИК принимает решение об исключении указанного в решении кандидата в депутаты из избирательного списка партии.

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Установлено, что партия, выдвинувшая кандидата в депутаты, включенного в ее избирательный список, который принял участие в распределении депутатских мандатов, может принять решение об исключении кандидата в депутаты, который по результатам выборов, в соответствии с частью 10 статьи 98 данного закона, считается не избранным, из своего избирательного списка в любое время после дня выборов до принятия решения ЦИК о признании его избранным. Такое решение принимается согласно уставу партии съездом, собранием, конференцией партии. Выписка из протокола этих мероприятий, подписанная председательствующим, и решение, подписанное руководителем и скрепленное печатью партии, не позднее чем на 5-й день со дня принятия решения передаются в ЦИК. На основании этих документов ЦИК не позднее, чем на 5-й день со дня их получения принимает решение об исключении указанного в решении кандидата в депутаты из избирательного списка партии.

Предусмотрено, что действие этого закона распространяется и на избирательные списки кандидатов в депутаты от политических партий, которые были субъектами избирательного процесса на внеочередных выборах Рады 26 октября 2014 года.

На утреннем заседании 16 февраля Верховная Рада отказалась принять этот закон.

Соответствующий законопроект №3700 является совместной инициативой председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Юрия Луценко, председателя фракции "Народный фронт" Максима Бурбака, председателя фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, председателя фракции Радикальной партии Олега Ляшко, председателя фракции "Самопомич" Олега Березюка и депутата из РПЛ Олега Куприенко.

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