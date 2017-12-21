Amnesty International призвала Раду не принимать законопроекты о отчетность общественных организаций

Международная правозащитная организация Amnesty International в Украине призывает Верховную Раду не принимать законопроекты, нормы которых будут препятствовать деятельности общественных организаций в Украине. Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении организации.

Читайте такжеAmnesty International призвала Киев сформулировать четкую политику по запрету на оружие для Южного СуданаВ документе отмечается, что речь идет о проектах законов № 6674 и 6675, которыми предлагается ввести дополнительную и чрезмерную отчетность для организаций и которые могут заблокировать работу организаций, работающих в зоне конфликта на Донбассе и в Крыму.

"Мы считаем, что новые требования, если их примут, будут неоправданно ограничивать право на свободу ассоциаций и препятствовать деятельности общественных организаций в Украине, создав для них значительные административные препятствия. Более того, такие меры будут существенно ограничивать право на свободу выражения мнения, подвергая антикоррупционных и других активистов и активисток опасности преследований и запугивания", - заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

В связи с этим в Amnesty International призвали парламент немедленно пересмотреть действующее законодательство и предложенные законопроекты и, чтобы законы, регулирующие деятельность негосударственных организаций и их сотрудников и сотрудниц, не накладывали неоправданные ограничения и отвечали обязательствам Украины, предусмотренные международным законодательством о правах человека.

Как сообщал УНИАН, сегодня на утреннем заседании Верховной Рады председатель фракции «БПП» Артур Герасимов заявил, что фракция настаивает на включении в повестку дня работы ВР и рассмотрении трех президентских законопроектов, среди которых № 6675 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использовании международной технической помощи» и № 6674 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использовании международной технической помощи».