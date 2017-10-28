Умеров и Чийгоз должны иметь право вернуться в Крым – Amnesty International

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что освобожденные заместители главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз должны иметь право вернуться в Крым и свободно выражать свое мнение.

Как передает Радио Свобода, по мнению главы украинского отделения организации Оксаны Покальчук, тех, кто высказывается против аннексии Крыма Россией, сейчас ждет тюрьма или изгнание. Она призвала российские власти немедленно освободить всех узников совести на полуострове.

Самолет, на борту которого находились заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз приземлился в аэропорту «Борисполь» 27 октября.

Освобожденные заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз встречались в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг, 26 октября.

Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, передали Турции днем 25 октября.

По неофициальной информации, договоренность о передаче Чийгоза и Умерова была достигнута во время последней встречи президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.

Читайте такжеПорошенко вручил Умерову и Чийгозу ордена "За заслуги"

В Госдуме России утверждают, что с просьбой о помиловании лидеров крымскотатарского движения Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза к президенту Владимиру Путину обращался муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения, ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков.