КСУ отменил запрет возглавлять вузы депутатам, голосовавшим за "диктаторские законы"

Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционным и отменил запрет назначать лиц, которые голосовали 16 января 2014 года за так называемые «диктаторские законы», на должности руководителей вузов, передает радио Свобода.

Читайте такжеРада запретила баллотироваться в ректоры вузов депутатам, которые голосовали за законы 16 январяКак говорится в решении суда, КСУ рассмотрел представление 49 народных депутатов относительно конституционности принятых парламентом 1 июля 2014 года изменений в закон «О высшем образовании» – эти изменения предусматривали запрет на назначение лиц, которые голосовали за «диктаторские законы» 16 января 2014 года, на должности руководителей вузов.

В решении суда указывается, что четко не ясно, какие законы являются «диктаторскими», поэтому норма не соответствует правилу правовой определенности, что «делает возможным его произвольную трактовку в правоприменительной практике и может привести к произволу».

Кроме того, КСУ отмечает, что «никто, в том числе Верховная Рада, не может привлечь депутата к ответственности за высказывания и голосования в парламенте».

В 2014 году Верховная Рада запретила депутатам, которые голосовали за «законы 16 января», занимать должности руководителей высших учебных заведений. Среди тех, кто голосовал за так называемые «диктаторские законы», были депутаты Михаил Поплавский (бывший ректор Киевского национального университета культуры и искусств) и Сергей Кивалов (нынешний президент «Одесской юридической академии»).

Справка УНИАН. 16 января 2014 года Верховной радой, с существенным нарушением регламента, были приняты так называемые «диктаторские законы». Они существенно нарушали права граждан: серьезно ограничивали свободу слова и собраний, а также деятельность неправительственных организаций. 28 января того же года эти скандальные законы были отменены.