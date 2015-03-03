Экс-комбат "Айдара" вошел в группу депутатов, поддержавших "законы 16 января"

Народный депутат Сергей Мельничук вошел в депутатскую группу “Воля народа”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Верховной Рады сообщил первый заместитель председателя парламента Андрей Парубий.

Как известно, ранее Мельничука был исключен из фракции Радикальной партии.

Читайте такжеМинобороны: командиром "Айдара" является Пташник, а не МельничукСправка. Депутатская группа "Воля народа" была создана 27 ноября 2014 года и практически полностью состоит из депутатов, которые в свое время голосовали за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.

Согласно данным сайта Верховной Рады, по состоянию на 3 марта в группу входят 19 депутатов, 18 из которых (кроме Мельничука) были депутатами Рады седьмого созыва (11 регионалов, 7 внефракционных). 16 из них поддержали "диктаторские законы" (не голосовали регионалы Онищенко и Шаповалов).