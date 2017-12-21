Перерыв на кино: Парубий пригласил депутатов посмотреть в ВР фильм "Киборги"

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий пригласил народных депутатов сегодня в помещении парламента пересмотреть фильм “Киборги”.

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Как передает корреспондент УНИАН, на заседании ВР Парубий сообщил, что в обеденный перерыв, то есть в 14.00, начнется показ фильма “Киборги” и встреча с творческой группой.

По словам Парубия, Верховная Рада определяет развитие украинского кино “одним из своих главных гуманитарных приоритетов”.

Как сообщал УНИАН, по информации Госкино, только за первый уикенд проката фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева "Киборги" собрал 8,186 млн гривен, новый рекорд для национальных фильмов в отечественном прокате по кассовым сборам.