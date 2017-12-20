В Генштабе ожидают, что военные суды будут возобновлены в 2018 году

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины ожидают восстановления военных судов в 2018 году, что должно усилить защиту прав военнослужащих.

Читайте также"Фронтовики" назвали приоритетные направления своей деятельности в следующем году Как информирует Генштаб ВСУ в социальной сети Facebook, об этом на брифинге сообщил офицер Управления правового обеспечения ГШ ВСУ полковник юстиции Юрий Бобров.

В частности, сообщается, что в течение этого года военные юристы вели активную и целенаправленную работу по внесению изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей». Эти изменения, отражающие необходимость возобновления деятельности военных судов на территории Украины, должны значительно усилить правовую защиту украинских военнослужащих.

"Предложения содержат введение гарнизонного звена военных судов - от 12 до 14 таких местных судов общей юрисдикции будет создано на территории Украины. Законопроект также предусматривает создание апелляционного военного суда и военной палаты Верховного суда Украины. По нашему мнению, это значительно усилит, прежде всего, защиту прав военнослужащих в ходе уголовных производств", - сказал Бобров.

Кроме того, по его словам, законопроект предусматривает отнесение к подсудности военных судов как уголовных, так и административных правонарушений с участием военнослужащих.

Также предполагается отнести к компетенции военных судов решения спорных вопросов по прохождению военной службы. Военные суды будут рассматривать также вопрос о привлечении к ответственности участников незаконных вооруженных формирований и применении амнистии в отношении них.

Кроме того, Бобров напомнил недавно опубликованную информацию о том, что данный законопроект будет внесен в Верховную Раду президентом Украины уже в январе 2018 года как неотложный, вместе с законом о создании в Украине антикоррупционного суда.

Как сообщал УНИАН, ранее первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко выразила уверенность, что до конца января 2018 года парламент примет в первом чтении законопроекты об антикоррупционном и военном судах.