"РФ должна закончить войну": Собчак заявила о возможности выплаты компенсаций Украине за оккупацию Донбасса

Телеведущая Ксения Собчак, выразившая намерении побороться за пост президента РФ, заявила о возможности выплаты компенсаций Украине за оккупацию, разрушение Донбасса и гибель людей, а также намерена первый визит в случае победы на выборах осуществить в Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она сказала в ходе общения с украинскими журналистами.

«Безусловно, речь может идти о каких-то компенсациях. Вывод (российских сил) и неучастие в военных действиях», - сказала Собчак.

Она подчеркнула, что Россия не должна быть стороной конфликта, поскольку сейчас, несмотря на заверения российских властей, де-факто это происходит.

Как отметила Собчак, конфликт на Донбассе был спровоцирован Россией, и сейчас ситуация усугубилась, хотя изначально война была раздута «искусственно», чтобы «отвлечь от Крыма».

«Инструкторы, добровольцы и вся эта сложная система, что якобы нас там нет, а на самом деле понятно, что мы там есть. Все это должно быть выведено за границы (Украины)», - заявила она.

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По словам Собчак, Россия должна закончить войну, и это «уже станет большим решением проблемы».

«Проблема наших стран в том, что мы ждем капитуляции друг друга, а это невозможно. Наша задача - договориться», - сказала она и добавила, что важны не выплаты, а кто сделает первый шаг и попросит прощения. «России есть за что просить прощения у Украины, и я лично могу, хотя не я принимала эти решения», - подчеркнула Собчак.

На вопрос, куда она хотела бы осуществить первый визит в случае победы на президентских выборах, Собчак ответила: «В Украину».

Как известно, Собчак также заявила, что вопрос о возвращении оккупированного Крыма Украине должна решаться на новом признанном во всем мире референдуме.