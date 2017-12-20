Окуеву убил российский киллер - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что убийство добровольца АТО Амины Окуевой было заказным и совершено киллером из России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

"Понятно, что это киллеры, которые работали по заказу. Этот заказ был четко зафиксирован, когда первая попытка убить эту семью была провалена. Состоялась вторая попытка, и что касается деталей, я думаю, что следователи могут рассказать, но четко определено, откуда приехал киллер. киллер - это система террора, которую Россия пытается развязать внутри страны", - сказал Турчинов.

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Как сообщал УНИАН, 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и ее мужа Адама Осмаева, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева, обстреляли на железнодорожном переезде в поселке Глеваха Киевской области. Окуева погибла, ее муж был ранен.

1 ноября Окуеву похоронили в Днепре рядом с командиром международного батальона имени Джохара Дудаева Исой Мунаевым.