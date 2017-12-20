Саакашвили не придет на допрос в СБУ по двум причинам

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили не сможет явиться на допрос в Службу безопасности Украины 22 декабря.

"У нас 22 декабря апелляция на 11:15, поэтому мы не можем пойти на допрос, это первое, второе – никаких повесток мы не получали", - заявил адвокат опального политика Руслан Чернолуцкий, передает "Украинская правда".

Кроме того, по словам юриста, повестка на допрос по закону должна прийти за 3 дня до его проведения, но такой повестки сторона Саакашвили пока не получала "ни на руки, ни по почте, ни на Михеила адрес на Костельной, 7, ни на мой адрес для переписки".

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"Мы не отказываемся идти на допрос, мы готовы это сделать, но тогда, когда придет к нам повестка", - отметил Чернолуцкий.

Он рассказал, что ему уже звонили из СБУ и предлагали прийти на допрос 22 декабря, но он им сказал, что, к сожалению, в этот день Саакашвили не сможет из-за апелляции, рассмотрение которой может затянуться на 8 часов.

"Теперь мы ждем другой день от СБУ и мы ждем повестку, которая придет по почте", - добавил адвокат.

Относительно сообщений в СМИ, что Саакашвили получил документы на выезд в Нидерланды, Чернолуцкий сказал: "Я ничего об этом не знаю".